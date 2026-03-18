Galatasaray'ın Gabonlu yıldızı Gabonlu orta saha Mario Lemina, İngiltere'de Liverpool ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı öncesi konuştu. 32 yaşındaki oyuncu, 1-0 sonuçlanan İstanbul'daki ilk maçta galibiyeti getiren golü atmıştı.

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettikleri Liverpool ile deplasmanda oynanacak kritik mücadele öncesi Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

"HESAP KAPATMAK İSTEYEN ÇOK OYUNCUMUZ VAR"

L'Equipe'e konuşlan tecrübeli orta saha, "Bana göre Şampiyonlar Ligi'nde en çok aç olan, en istekli olan takım biziz. Oyuncularımıza bakarsanız, kendini kanıtlamak isteyen ve hesap kapatmak isteyen çok oyuncu var" ifadelerini kullandı.

Mario Lemina

"AVRUPA'DA EN İYİ ATMOSFER GALATASARAY'DA"

Daha önce birçok büyük kulüpte forma giydiğini hatırlatan 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere vurgu yaparak, "Avrupa'daki en iyi atmosfer Galatasaray'da. Ben çok atmosfer gördüm. Marsilya ve Juventus gibi kulüplerde de oynadım ama burada maçtan kulak zarların yanıyormuş gibi çıkıyorsun" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası