Sergen Yalçın oyun kurucu özelliği olan stoper için Union Berlin’in Hollandalı savunma şefini istedi. Siyah beyazlılar transfer yarışında yalnız değil...

MURAD TAMER - Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, stoper hattı için rotasını Almanya’ya çevirdi. Emmanuel Agbadou’nun yanına oyun kurucu bir stoper almak isteyen siyah beyazlılar, Union Berlin forması giyen Hollandalı savunmacı Danilho Doekhi ile ilgileniyor. Bundesliga ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncu için girişimler başladı. Ancak Kartal bu transferde yalnız değil. İngiltere’den Aston Villa ve Leeds United’ın da Doekhi’yi yakından takip ettiği ifade ediliyor. Bu durum, transferi erken bitirmeyi kritik hâle getiriyor.

DEĞERİ 13 MİLYON €

1,90’lık boyuyla dikkati çeken tecrübeli stoperin, kontratının sona ermesiyle birlikte Union Berlin’den ayrılmaya sıcak baktığı ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği konuşuluyor. 2022-23 sezonundan bu yana Alman ekibinde forma giyen Doekhi’nin güncel piyasa değeri ise yaklaşık 13 milyon avro seviyesinde. Futbola Ajax altyapısında başlayan Doekhi, burada alt yaş kategorilerinde önemli başarılar elde etti. Ardından Vitesse’ye transfer olan Hollandalı oyuncu, gelişimini sürdürerek Avrupa’nın dikkat çeken savunmacılarından biri hâline geldi.

250 BİN AVRO

Kariyerinde sadece iki ülke bulunan (Hollanda ve Almanya) Doekhi’nin bonservisine şu ana kadar ödenen tek rakam 250 bin avro. Onu da Vitesse, Ajax’a ödedi.

