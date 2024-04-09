Meğer çalımlar maçtan önce başlamış! Topu taca değil kaleye attılar

Karşılaşmaya çıkarken Fenerbahçeli oyuncularla, ilk topu taca atıp maçı bitirmek üzere anlaşan Galatasaraylı futbolcular, başlama düdüğüyle birlikte gol atmayı tercih etti!

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin, U19 takımıyla sahaya çıkıp, henüz 50. saniyede yediği golden sonra çekildiği Süper Kupa maçının yankıları sürerken maç öncesi koridorda yapılan konuşmalar ortaya çıktı. İki takım stat koridorlarında yan yana geldiğinde Galatasaraylı oyuncu Kerem Aktürkoğlu, genç rakiplerine “Ne yapacaksınız, planınız ne” diye soruyor. Fenerbahçeli oyunculardan Emirhan ise “Ayağımıza gelen ilk topu taca atacağız ve sahadan çekileceğiz” diyor. Kerem de, “Tamam maça başlayan taraf taca atsın, olsun bitsin” diyerek plana destek veriyor.

KEREM'İ DE ŞAŞIRTTILAR

Fakat koridordaki sözleşme sahada uygulanmıyor. Oyuna başlayan Galatasaray, topun taca atılmasını bekleyen Fenerbahçeli oyuncuları bir uzun topla avlayıp çılgınlar gibi gol sevinci yaşıyor. Ancak Kerem Aktürkoğlu bu olayların içinde yok. Abdülkerim topu ileri doğru şişirdiğinde bir kanat oyuncusu olarak orta sahayı bile geçmiyor. Kerem, kalesinde duran Muslera ve gerideki Abdülkerim ile birlikte gol sevincinde kareye girmeyen tek isim oluyor. Fenerbahçeli oyuncuların sahadan çekilmesinin ardından Kerem, takım arkadaşlarıyla kupa sevincine dâhil oluyor.

SIRA DIŞI MAÇ, İLGİNÇ İSTATİSTİKLER

Süper Kupa maçı sadece 50 saniye oynandı.

Maçın 50. saniyesinde İcardi golü attı, santra yapılmadı.

Galatasaraylı futbolcular bu süreçte 17 pas yaptı.

Fenerbahçe U19 takımı topa hiç dokunamadı.

Galatasaray’da sadece Muslera ve Kerem Aktürkoğlu topla buluşamadı.

Abdülkerim Bardakcı beş defayla en çok topla buluşan isim oldu.

Topa kafayla dokunan tek isim Barış Alper oldu.

TFF'DEN GELECEK CEZA: KUPADAN 1 YIL MEN!

Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrasında artık Süper Kupa ile ilgili top TFF’de! Peki, Fenerbahçe’yi bekleyen ceza ne? 2018 yılında Beşiktaş, yarıda kalan çeyrek final maçına çıkmamış, Fenerbahçe’ye karşı 3-0 hükmen mağlup sayılmış, ertesi sezon da Türkiye Kupası’ndan ihraç edilip, kupa gelirlerini geri ödemişti. Benzer cezanın Fenerbahçe’ye verilmesi bekleniyor.