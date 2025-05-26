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Melih Mahmutoğlu'nun canlı yayındaki 'prim' sözleri gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluğunun ardından takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'nun, canlı yayında sarı lacivertlilerin yöneticisi Hakan Safi'den talebi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde İtalyan temsilcisi Monaco'yu 81-70 mağlup etti ve ikinci kez Avrupa'nın en büyük kupasını müzesine götürdü. Sarı lacivertliler maçın ardından büyük sevinç yaşarken, tarihi zaferin ardından Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi açıklamalarda bulundu.

KAPTANDAN ŞAŞIRTAN TALEP

Safi, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunurken Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu'ndan dikkat çeken bir talep geldi. O talep, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melih Mahmutoğlu'nun canlı yayındaki 'prim' sözleri gündem oldu - 1. Resim

"PRİM AÇIKLAMAN LAZIM"

Safi'nin konuştuğu sırada arkasından seslenen Mahmutoğlu, "Canlı yayında bu takıma prim açıklaman lazım" ifadelerini kullandı. Safi ise "Soyunma odasında" diyerek cevap verdi. Ardından Mahmutoğlu'nun "Bekliyorum. Canlı yayında söyle" dediği duyuldu.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyada taraftarlar bu anı çok kez paylaşırken, farklı yorumlar geldi. Bazı yorumlar şöyle:

  • "Futbolculara vereceğinize verin şu adamlara"
  • "Ne saçmalıyor ya bu"
  • "Hakkıdır helal olsun size"
  • "Melih kaptan sosyal medyayı fenasal takip etmiyorsa hiçbir şey bilmiyorum."
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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