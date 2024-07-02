Merih Demiral'dan tarihe geçen gol! Milli Takım'a en erken sevincini yaşattı

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşısında 57.saniyede 1-0 öne geçti. Merih Demiral'ın attığı gol Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Milli Takım karşılaşmanın henüz başında 1-0 öne geçti.

TARİHİMİZİN EN ERKEN GOLÜ

Merih Demiral'ın 57.saniyede attığı gol Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol oldu.



Turnuva tarihinde en erken golünü 23.saniyede Arnavutluk forması giyen Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı.