Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Merih Demiral'dan tarihe geçen gol! Milli Takım'a en erken sevincini yaşattı

Merih Demiral'dan tarihe geçen gol! Milli Takım'a en erken sevincini yaşattı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merih Demiral&#039;dan tarihe geçen gol! Milli Takım&#039;a en erken sevincini yaşattı
Türkiye, Avusturya, Avrupa Şampiyonası, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşısında 57.saniyede 1-0 öne geçti. Merih Demiral'ın attığı gol Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya geliyor. Milli Takım karşılaşmanın henüz başında 1-0 öne geçti.

TARİHİMİZİN EN ERKEN GOLÜ

Merih Demiral'ın 57.saniyede attığı gol Türkiye'nin turnuvalarda kaydettiği en erken gol oldu. Merih Demiral'ın golü Avrupa Şampiyonası tarihinde atılmış en erken ikinci gol oldu.

Turnuva tarihinde en erken golünü 23.saniyede Arnavutluk forması giyen Nedim Bajrami, EURO 2024'ün grup etabında İtalya karşısında atmıştı. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Suriye'nin kaybı İsrail'in işine gelir! Provokasyonda Tel Aviv detayı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu! Hollanda güle oynaya geçti - SporA Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli olduCANLI | Türkiye çeyrek final yolunda Avusturya ile karşılaşıyor! - SporTarihimizin en erken golüyle öndeyiz!Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk taraftarlarla buluştu! Almanya mehteranla inledi - SporAlmanya sokaklarında Türkiye coşkusuTrabzonspor'u sevindiren Paul Onuachu gelişmesi! İngilizlerin inadı kırıldı - SporTrabzonspor'u sevindiren Paul Onuachu gelişmesi! İngilizlerin inadı kırıldıFenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti! Alvaro Morata kararını açıkladı - SporFenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti! Alvaro Morata kararını açıkladıBeşiktaş stoperini İtalya'da buldu! Arnavut stoper için girişimler başlayacak - SporBeşiktaş stoperini İtalya'da buldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...