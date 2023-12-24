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    Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'ın sözlerine cevap! 'Sen nasıl kalecisin'

    Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, kendisi hakkında 'sen nasıl kalecisin' sözlerini dile getiren eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'a cevap verdi.

    Mert Günok&#039;tan Rıza Çalımbay&#039;ın sözlerine cevap! &#039;Sen nasıl kalecisin&#039;
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.

    Tecrübeli hocanın maç sonrası yaptığı olay açıklamalar gündem olmuştu.

    Mert Günok'u eleştiren Çalımbay, hatalı gol yiyen kalecisi için "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit" demişti.

    MERT GÜNOK'TAN ÇALIMBAY'A CEVAP

    Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Mert Günok, "Alışık olmadığımız sonuçların ardından sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde olduğumuz durum kişilere bağlanamaz. Ekip olarak bir girdaba kapıldık, ancak geldiğimiz gibi çıkacağız. Şu an kim ne demiş, dememiş değil, önümüzdeki maçlara özellikle kupaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

    Hasan Arat: Biz büyük bir camiayız Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın
    Oynat

    Hasan Arat: Biz büyük bir camiayız Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın

    Transfer müjdesi veren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Biz büyük bir camiayız. Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın. Hep beraber ayağa kalkacağız. Başarılı günlerimize geri döneceğiz" dedi. Siyah-Beyazlıların güncel borcu açıklandı.

     

     

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Rıza ÇalımbayMert Günok
    Haberler > Spor > Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'ın sözlerine cevap! 'Sen nasıl kalecisin'
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