Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'ın sözlerine cevap! 'Sen nasıl kalecisin'

24 Aralık 2023 15:52 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 15:52

Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.

Tecrübeli hocanın maç sonrası yaptığı olay açıklamalar gündem olmuştu.

Mert Günok'u eleştiren Çalımbay, hatalı gol yiyen kalecisi için "Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit" demişti.

MERT GÜNOK'TAN ÇALIMBAY'A CEVAP

Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulunan Mert Günok, "Alışık olmadığımız sonuçların ardından sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde olduğumuz durum kişilere bağlanamaz. Ekip olarak bir girdaba kapıldık, ancak geldiğimiz gibi çıkacağız. Şu an kim ne demiş, dememiş değil, önümüzdeki maçlara özellikle kupaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.