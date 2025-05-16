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Mert Hakan Yandaş'ta yeni gelişme! Hastanede tedavi görüyordu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mert Hakan Yandaş&#039;ta yeni gelişme! Hastanede tedavi görüyordu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonda bir görülen enfeksiyon nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören ve bir de operasyon geçiren Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş taburcu edildi. Öte yandan tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuna dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

Geçirdiği 'milyonda bir görülen enfeksiyon' nedeniyle bir süredir tedavi gören ancak durumunda bir iyileşme olmayınca hastanede tedavi altına alınan futbolcu, bir süre önce operasyon geçirmişti.

HASTANEDEN TABURCU EDİLDİ

Geçirdiği operasyonun ardından bir süre daha hastanede kalan ve tedavisini sürdüren Yandaş'ın hastaneden taburcu edildiği ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

20 günü aşkın süredir hastanede bulunan oyuncunun tedavisi özel doktor kontrolünde devam edecek.

Öte yandan Mert Hakan’ın 1 Temmuz’da başlayacak olan yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılması planlanıyor.

MERT HAKAN'DAN AÇIKLAMA VAR

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş, son duruma dair bilgi verdi. Tedavi sürecinin tesislerde sağlık ekibi tarafından sürdürüleceğini belirten Yandaş'ın paylaşımı şöyle:

Mert Hakan Yandaş'ta yeni gelişme! Hastanede tedavi görüyordu - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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