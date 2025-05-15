Mert Hakan Yandaş’ın ayağı kesilecek mi, sağlık durumu nasıl? Kulüpten açıklama geldi!

Fenerbahçe'nin deneyimli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili ortaya atılan iddialar spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada yayılan ve futbolcunun ayağının kesilebileceğine yönelik çarpıcı söylemler, taraftarlar arasında ciddi bir tedirginliğe neden oldu. Mert Hakan Yandaş’ın ayağı kesilecek mi, sağlık durumu nasıl merak ediliyor.

MERT HAKAN YANDAŞ'IN AYAĞI KESİLECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş hakkında son günlerde ortaya atılan ciddi iddialar, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada hızla yayılan söylentilerde, 30 yaşındaki futbolcunun yaşadığı enfeksiyonun tedavi edilemediği ve bu nedenle ayağının kesilebileceği öne sürüldü.

Korkutucu iddialar, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük bir endişe ve paniğe neden oldu. Gündeme getirilen haberde, oyuncunun 20 günü aşkın süredir hastanede tedavi gördüğü, ancak vücudundaki enfeksiyonun temizlenememesi nedeniyle ampütasyon riskinin gündeme geldiği iddia edildi.

Ancak iddiaların hemen ardından Fenerbahçe cephesinden yapılan resmi açıklama, bu söylentilerin asılsız olduğunu ortaya koydu.Kulüp söz konusu haberin gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, Mert Hakan Yandaş’ın böyle bir durumla karşı karşıya olmadığını duyurdu.

Kulüp kaynakları, oyuncunun yaşadığı sağlık sorununun kontrol altına alındığını ve iyileşme sürecinin olumlu ilerlediğini belirtti.

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MERT HAKAN YANDAŞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fenerbahçeli futbolcunun yaşadığı sağlık sorununun detayları da kulüp kaynaklarından edinilen bilgilerle netlik kazandı.

Yaşanan süreçte, futbolcunun sıradan bir enjeksiyon sonrası enfeksiyon kaptığı ve bu durumun kolay açıklanamayacak şekilde ilerlediği belirtildi. Samandıra’da ilk müdahale yapıldıktan sonra enfeksiyonun ilerlemesi üzerine hastaneye yatırılan oyuncu, tamamen steril bir ortamda tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen iyileşme sağlanamayınca Mert Hakan Yandaş ameliyata alındı. Başarıyla geçen ameliyatın ardından futbolcunun sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor.

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FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ!

Söz konusu iddiaların sosyal medyada hızla yayılması sonrası Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak çıkan haberleri yalanladı.