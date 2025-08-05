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Miha Zajc 2 yıllık imzayı attı! İşte yeni takımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Miha Zajc 2 yıllık imzayı attı! İşte yeni takımı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e transfer oldu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan Sloven isim, "Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezonda takımda düşünmediği Miha Zajc'ın akıbeti belli oldu. Deneyimli Sloven oyuncu, Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada Zajc'ın transferi duyurulurken, birden fazla pozisyonda oynayabilen orta saha oyuncusu olduğuna dikkat çekildi.

Miha Zajc 2 yıllık imzayı attı! İşte yeni takımı - 1. Resim

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR"

31 yaşındaki futbolcu Dinamo Zagreb'e transferi sonrası, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'da kiralık olarak oynarken 22 müsabakada forma giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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