Premier Lig ekiplerinden AFC Sunderland'da forma giyen 23 yaşındaki sol bek Dennis Cirkin'in; İngiltere, Türkiye, Azerbaycan, Letonya ve İrlanda arasında yapacağı tercih, hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yakından takip ediliyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland'de forma giyen Dennis Cirkin, milli takım tercihiyle futbol kamuoyunun gündemine oturdu. 23 yaşındaki sol bek, aile kökenleri ve doğum yeri nedeniyle beş farklı ülkenin formasını giyme hakkına sahip bulunuyor.

TÜRKİYE'Yİ DE SEÇEBİLİR

Babası Hatay kökenli olan Cirkin, bu bağı sayesinde Türkiye A Milli Takımı’nı tercih etme hakkına sahip. Bu durum, Türkiye Futbol Federasyonu açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Oyuncunun dedesinin uzun yıllar Azerbaycan’da yaşamış olması ise Azerbaycan Milli Takımı seçeneğini gündeme getiriyor.

Dennis Cirkin'in İngiltere, Türkiye, Azerbaycan, Letonya ve İrlanda arasında tercih yapacak

İRLANDA'DA DOĞDU, İNGİLTERE'DE YAŞADI

Ailesinin kökenlerinin Letonya’ya dayanması nedeniyle Letonya Milli Takımı da Cirkin’in alternatifleri arasında yer alıyor. 2002 yılında Dublin’de doğan futbolcu, doğum yeri sebebiyle İrlanda Milli Takımı’nı seçme hakkına da sahip bulunuyor. Öte yandan Londra’da büyüyen ve futbol eğitimini İngiltere’de alan Dennis Cirkin, alt yaş kategorilerinde İngiltere Milli Takımı forması giymiş olmasıyla dikkat çekiyor. Bu geçmiş, İngiltere seçeneğini de güçlü adaylardan biri haline getiriyor.

Beş farklı milli takım arasında tercih yapabilecek olan Dennis Cirkin’in kararını ne zaman açıklayacağı henüz netlik kazanmadı.

