Süper Lig'in ilk devresini lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5'inci sırada tamamlayan Beşiktaş'ta stoper bölgesinde hareketlilik var. Syah beyazlılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton’dan Emmanuel Agbadou le Monaco’dan Thlo Kehrer’in peşinde.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta stoper hattında büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Performansıyla tatmin etmeyen Gabriel Paulista ile yollar ayrıldı. Siyah beyazlı kulüp, takımın Antalya kampını terk eden futbolcu için, "Ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılmak istedi” açıklamasını yaptı ve emekleri için teşekkür etti.

Diğer stoper Felix Uduokhai ile yollarını ayırmayı planlayan siyah beyazlı yönetim, bu gelişme üzerine transfer için temaslarını hızlandırdı. Gündemin ilk sırasında Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou var.

Emmanuel Agbadou (Fotoğraf: Instagram)

BİR LİDER KEHRER

Fildişi Sahilli oyuncunun Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor. Yönetim, İngiliz ekibiyle bonservis ücretini düşürmek için temaslarına devam edyor. Beşiktaş’ın B planı ise Thilo Kehrer.

Monaco forması giyen 29 yaşındak futbolcu, Agbadou transferinin gerçekleşmemesi hâlinde alternatif olarak düşünülüyor. Fransız ekibinin kaptanlarından biri olan Kehrer, savunmadaki liderliğiyle de öne çıkıyor. Bu iki isim alınamaz ise Uduokha kalabilir.

RAFA SILVA VE SVENSSON DA AYRILACAK

Necip Uysal ve Mert Günok ile vedalaşan Beşktaş'ta yaprak dökümü Paulista ile devam etti. Sırada Rafa Silva ve Jonas Svensson var.

Rafa Silva

