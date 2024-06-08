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Milliler bir önceki turnuvayı unutamıyor! 2020 içimizde yara...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Milliler bir önceki turnuvayı unutamıyor! 2020 içimizde yara...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024’e daha temkinli hazırlandıklarını söyleyen Hakan, Yusuf ve İrfan Can “İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Adım adım gideceğiz” dedi.

EURO 2024 hazırlıklarını Polonya’da sürdüren A Millî Takım’ın tecrübeli yıldızları Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci, turnuva hakkında görüşlerini açıkladı. Kafa Sports’un yayınına katılan üçlü, puansız kapattığımız EURO 2020’yi unutamadıklarını söyledi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu “O turnuva içimde bir yara. Fransa’yı yenip gitmiştik. Sanki ayaklarımız biraz yere basmıyordu. Çok kötü oynadık. Bir türlü içimden atamıyorum” sözlerini kullandı.

İŞİ SIKI TUTUYORUZ

Gereken dersleri çıkardıklarını söyleyen Hakan “Galler maçıyla başlayacağız. Kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz. Bu maçı kayıpsız geçersek devamını getiririz” diye konuştu. İrfan Can “İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonrasını zaten takım herkese gösterecek” derken Yusuf “Maç maç gitmeye odaklanıyoruz. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemiyoruz. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sabırlı olmalıyız. Taraftarımızın desteği çok önemli” değerlendirmesinde bulundu.

MONTELLA BİZİM GİBİ

Millî takımın hocası Vincenzo Montella ile iyi bir iletişim içinde olduklarını söyleyen oyuncular “O da Akdeniz ikliminden geldiği için yapı olarak Türklere benziyor. Çabuk kızıyor ama dostça da sohbet ediyor. Kendimizi rahat hissediyoruz” görüşünde bulundu. 

Milliler bir önceki turnuvayı unutamıyor! 2020 içimizde yara... - 1. Resim

BARIŞ'IN RONALDO HEYECANI

Millî takımın yıldızlarından Barış Alper, “Genelde beni Mbappe’ye benzetiyorlar. Yüzümün yarısını onunla birleştiriyorlar falan... Benim örnek aldığım en büyük isim Cristiano Ronaldo. O tünelde o bakışmalar nasıl olacak çok merak ediyorum” diyerek heyecanını anlattı.

Genç oyuncu “Benim de hayallerim var. Ben de ülkemi yurt dışında temsil etmek istiyorum” diyerek transfer sinyali de verdi.

İŞTE EURO 2024 KADROMUZ

KALECİ: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır

DEFANS: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Merih Demiral, Samet Akaydın, Ferdi Kadıoğlu

ORTA SAHA: Hakan Çalhanoğlu , İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Bertuğ Yıldırım, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy, Yusuf Yazıcı

KADRODAN ÇIKARILANLAR: Abdulkadir Ömür, Can Uzun, Doğan Alemdar, Cenk Özkaçar, Oğuz Aydın, Berat Özdemir

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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