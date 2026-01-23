Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'nın tecrübeli teknik direktörü Mircea Lucescu, gribal enfeksion sebebiyle dün hastaneye kaldırıldı. Deneyimli çalıştırıcı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

A Milli Futbol Takımımız'ın 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü karşılaşacağı Romanya'ya Mircea Lucescu'dan kötü haber geldi.

SON DURUMU

Romanya basınından Prima Sport’un haberine göre; uzun süredir devam eden kalp rahatsızlığı bulunan 80 yaşındaki teknik adam, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün hastaneye kaldırıldı. Bir dönem Beşiktaş, Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nı çalıştran Lucescu’nun, hastanede tedavi altında olduğu ve şu an için ciddi bir probleminin bulunmadığı aktarıldı.

Mircea Lucescu

"BİR AN ÖNCE İYİLEŞMEYİ UMUYORUM"

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan 80 yaşındaki Rumen çalıştırıcı "Ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Şu an hastanede doktorların gözetimi altındayım. Bir an önce iyileşmeyi umuyorum. Doktorlarım pazartesi günü taburcu edileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

Lucescu’nun, Rumen takımlarını Antalya'da devam eden kamplarını ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmeyi planlandığı ancak yaşadığı sağlık sorununu nedeniyle bu seyahetin iptal edildiği belirtildi.

