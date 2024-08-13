Mourinho, elenmenin sorumlusunu açıkladı! 'Başıma gelenlere bakınca...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lille ile oynana rövanş maçı sonrası hakemlere sitem etti. Uzatma dakikalarında verilen penaltıya değinen Portekizli hoca, 'konuşmasam daha iyi...' çıkışında bulundu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kalarak elendi.

Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcimizde teknik direktör Jose Mourinho hakeme göndermede bulundu.

MOURINHO: VARDA'KİLER BİLİYOR

Karşılaşmanın 118. dakikasında verilen penaltıya değinen Portekizli hoca, "Takımım her şeyi denedi. Biz de sistemi ve oyuncuları değiştirdik. Taraftarımız, takımımızın ruhunu gördü ve desteğiyle katkı sağladı. Penaltı hakkında konuşmasam daha iyi. Son zamanlarda başıma gelenlere bakınca... Bunun neden penaltı olduğunu sadece hakem ve VAR'dakiler biliyor. Ben, takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

MOURINHO: ROMA-SEVILLA UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇINI İZLEYİN

Fenerbahçe'ye yardım etmeye geldiğini söyleyen Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Dürüst olmak gerekirse Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı tercih ederdim. Asla finale kalamazdık ama Avrupa Ligi'nde 'eğerler' bizden yana olursa muhteşem işler yapabiliriz. Eğer diye başladığım cümlenin devamını merak ediyorsanız Roma-Sevilla UEFA Avrupa Ligi final maçını izleyin."

"İstatistikler bazen maçı yansıtmaz. Bugün 2 topumuz direkten döndü, 3 tane rakip kalecinin muazzam kurtarışı oldu. Bunların önemli şeyler ifade ettiğini düşünüyorum. Biz maçı kazanmak için yeterli pozisyonu ürettik. Rakip takım orta sahada kalabalık olup topu tuttular. Livakovic deplasmanda 1 kurtarış yaptı. Burada topa dokunmadı bile. Dünyanın en büyük takımları bile 2 tane önemli oyuncusu olmadığı zaman bunun acısını çekerler. Planlarımızı değiştirdi bu kayıplar. Şimdi hedeflerimize daha doğru ilerleyeceğiz."