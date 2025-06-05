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Mourinho'dan 'dolaylı' sinyal! Kendisini resmen o takıma önermiş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun geleceği ile ilgili İtalyan basınından çarpıcı bir iddia geldi. Portekizli teknik adamın eski öğrencilerini devreye soktuğu ve kendisini dolaylı olarak bir takıma önerdiği öne sürüldü.

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de seçim kaosu devam ediyor. Ali Koç yönetimi eylül ayında seçim kararı alırken, takımdaki geleceği en çok tartışılan isimlerden biri de teknik direktör Jose Mourinho oldu. Galatasaray'dan 11 puan fark yiyen sarı lacivertlilerde hocanın geleceği, tam anlamıyla belirlenmiş değil.

İTALYAN BASININDAN FLAŞ İDDİA

Son günlerde Mourinho'nun teknik ekibinde bazı değişiklikler yapılacağı ve deneyimli teknik ismin sarı lacivertlilerle yola devam edeceği öne sürülürken, İtalyan basınından ise bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre Mourinho, Al Hilal ile büyük oranda anlaşan Simone Inzaghi'nin yerini almaya hazırlanıyor.

Mourinho'dan 'dolaylı' sinyal! Kendisini resmen o takıma önermiş - 1. Resim

ESKİ OYUNCULARIYLA MESAJ VERDİ

Akşam'ın haberine göre; Jose Mourinho, 2010 yılında kendi takımının omurgasını oluşturan eski oyuncular aracılığıyla, dolaylı olarak kendini İtalyan ekibine önerdi. Jose Mourinho'nun, "Geri dönmeye hazırım" mesajı verdiği, ancak Inter'in sıcak bakmadığı iddia edildi.

İtalyan basınına göre 'Special One' Inter'e dönerse Fenerbahçe tazminatsız çıkışından mutlu olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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