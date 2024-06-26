Mourinho'nun istediği golcü Moise Kean'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa'da başarı isteyen Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Mourinho'nun istediği isimleri transfer etmeye çalışıyor. İtalyan basını, sarı lacivertlilerin istediği Moise Kean'in başka bir takımlar anlaşmak üzere olduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Batshuayi'nin ayrılmasının ardından yönetimde golcü istedi. İtalyan basını, Juventus'un forveti Moise Kean'e talip olan Fenerbahçe'nin başka bir takımla anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

MOURINHO GOLCÜ İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin Jose Mourinho’nun isteği ile Juventus’un forvetini renklerine katmak istediği iddia edilmişti. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Çizme ekibinde başarılı bir sezon geçirmeyen Moise Kean’e talip olmuştu. Ancak transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Moise Kean'in yeni takımı belli oldu.

MOİSE KEAN'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU

Gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre Fiorentina, Juventus'tan Moise Kean'in transferini bitirmeye çok yakın.

İŞTE MOİSE KEAN'İN BONSERVİS BEDELİ

Fiorentina'nın transfer için 12 milyon euro ödeyeceği belirtilirken yıldız futbolcunun da bu transfer için istekli olduğu aktarılanlar arasında yer aldı.

2022/2023 sezonu yaz transfer döneminde Everton’dan Juventus’a kiralanan 1.83’lük santrfor, bir sonraki sezon 30 milyon Euro bedelle bonservisi ile kadroya katılmıştı. Kean'in mevcut piyasa değeri ise 14 milyon Euro.