Mourinho'nun transfer bombası patlamak üzere! Kadıköy'e iki yıldız birden geliyor

Teknik direktör Jose Mourinho'nun 'transferleri tamamlayın' sözlerinin ardından Fenerbahçe yönetimi harekatı hızlandırdı. Uzun zamandır gündemde olan PSG'nin iki ismiyle anlaşma tamam. İki yıldızın Portekiz kampına katılacağı tarih bile belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig devi Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan iki dünya yıldızıyla anlaşmaya vardı. Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio ve Milan Skriniar, sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Oyuncularla her konuda anlaşan Fenerbahçe, PSG ile de el sıkıştı.

TRANSFERLERDE SONA DOĞRU

Fotomaç'ın haberine göre; Transfer operasyonunu titizlikle yürüten Fenerbahçe yönetimi, Asensio ve Skriniar için Fransız ekibine toplam 20 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu ücretin eşit taksitler halinde verileceği öğrenilirken, taraflar ödeme planı konusunda son pürüzleri gideriyor. Anlaşmanın resmileşmesi, bu detayların netleşmesinin ardından duyurulacak.

PORTEKİZ KAMPINA KATILIYORLAR

Her iki oyuncunun da sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe’nin Portekiz kampına dahil olmaları bekleniyor. Asensio ve Skriniar’ın pazartesi ya da salı günü takıma katılmaları planlanıyor. Slovak stoperle 3+1, İspanyol yıldızla ise 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

GALATASARAY DEVREYE GİRMİŞTİ

Her iki futbolcuyla Galatasaray da ilgilenmişti. Ancak sarı-kırmızılı ekip, oyuncuları projelerine ikna edemedi. Skriniar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe formasını giymişti. Asensio ise tercihini Premier Lig ekibi Aston Villa’dan yana kullanmıştı.