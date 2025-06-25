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Muslera'nın yeri doluyor! Kalede öncelik Ter Stegen

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Muslera&#039;nın yeri doluyor! Kalede öncelik Ter Stegen
Galatasaray, Ter Stegen, Muslera, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaleci transferine öncelik veren Galatasaray'da Muslera'nın yerini dolduracak isim belli oldu. Sarı kırmızılılar, Ter Stegen’deki ısrarını sürdürüyor.

Muslera’nın boşluğunu yabancı ve iyi bir kaleci ile doldurmak isteyen Galatasaray yönetiminin girişimleri devam ediyor.

İlk gündeme gelen ve Barcelona’ya şartları sorulan Ter Stegen’deki ısrar sürüyor.

ALMAN EFSANEDEN G.SARAY İMASI

Almanların efsanesi Lothar Matthaus, “Ter Stegen’in Barcelona’dan ayrılmasını bekliyorum. Leroy Sane’yi transfer ederek ne kadar hırslı olduğunu gösteren Galatasaray da devrede... Şampiyonlar Ligi’nde de yer alacak” diyerek adresin sarı kırmızılı kulüp olabileceğini ima etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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