NBA All-Star maçı öncesi Alperen Şengün gelişmesi! Türk basketbolcu yükselişte

12 Ocak 2024 10:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 10:32

Alperen Şengün'ün de yer aldığı NBA'de 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

ALPEREN ŞENGÜN ADIM ADIM ALL-STAR'A

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

Geçtiğimiz günlerde birçok Türk futbol takımı ve ünlü isimler Alperen Şengün'e oy verilmesi için sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.

Türk oyuncunun milyonlarca izleyicinin takip ettiği All-Star maçında olması bekleniyor.