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    NBA All-Star maçı öncesi Alperen Şengün gelişmesi! Türk basketbolcu yükselişte

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Houston Rocekts forması giyen Türk basketbolcu Alperen Şengün'ün de olduğu 2023-2024 sezonu All-Star maçı taraftar oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

    NBA All-Star maçı öncesi Alperen Şengün gelişmesi! Türk basketbolcu yükselişte
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Alperen Şengün'ün de yer aldığı NBA'de 18 Şubat'ta oynanacak 2023-2024 sezonu All-Star maçı için devam eden taraftar oylamasında ikinci sonuçlar açıklandı.

    NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Giannis Antetokounmpo, 3 milyon 475 bin 698 oyla Doğu Konferansı'nda, LeBron James ise 3 milyon 96 bin 31 oyla Batı Konferansı'nda zirvede yer aldı.

    NBA All-Star maçı öncesi Alperen Şengün gelişmesi! Türk basketbolcu yükselişte

    ALPEREN ŞENGÜN ADIM ADIM ALL-STAR'A

    Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün ise All-Star maçında Batı Konferansı ilk 5'i için yarışan 10 forvet oyuncusu arasında 950 bin 959 oyla 6. sıraya yükseldi.

    NBA'in internet sitesinden yapılan oylama, 20 Ocak'a kadar devam edecek.

    Geçtiğimiz günlerde birçok Türk futbol takımı ve ünlü isimler Alperen Şengün'e oy verilmesi için sosyal medyadan paylaşım yapmıştı.

    Türk oyuncunun milyonlarca izleyicinin takip ettiği All-Star maçında olması bekleniyor.

    Alperen Şengün: Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz
    Oynat

    Alperen Şengün: Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz

    NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu ilk maçında oynayacakları İzlanda karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, “Maç ayırmıyoruz. Her maç zor bence. Hiçbir takımı hafife almak istemiyoruz. Bence Avrupa'nın en iyi uzunlarına sahibiz. Elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    NbaAlperen Şengün
    Haberler > Spor > NBA All-Star maçı öncesi Alperen Şengün gelişmesi! Türk basketbolcu yükselişte
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