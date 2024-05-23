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NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı

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NBA&#039;de sezonun en iyi 5&#039;i açıklandı
Nba, Nikola Jokic, Luka Doncic, Haber

Spor Haberleri

Dünyaca ünlü basketbolcuların mücadele ettiği NBA'de 2023-2024 normal sezonunun en iyi 5'i belli oldu. Listede yer alan Luka Doncic üst üste beşinci defa yer aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre 2023-2024 sezonunun en iyi 5'i, spor yazarları ve yayıncıların katıldığı oylamayla belirlendi.

NBA'de sezonun en değerli oyuncuları Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic ve Oklahoma City Thunder'ın oyun kurucusu Shai Gilgeous-Alexander, oy birliğiyle ilk sırada sezonun 5'ine seçildi. Jokic 4'üncü kez, Gilgeous-Alexander ise 2'nci defa sezonun 5'inde yer aldı.

NBA'de sezonun en iyi 5'i açıklandı - 1. Resim

Sezonun en iyi 5'indeki diğer isimler Dallas Mavericks'in oyun kurucusu Luka Doncic, Milwaukee Bucks forveti Giannis Antetokounmpo ve Boston Celtics forveti Jayson Tatum oldu.

Doncic üst üste 5'inci, Antetokounmpo art arda 6'ncı ve Tatum ise peş peşe 3'üncü defa sezonun 5'ine seçildi.

Düzenleyen:  - Spor
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