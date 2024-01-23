NBA'de tarihi gece! Joel Embiid rekorları altüst etti

23 Ocak 2024 10:45 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 10:53

NBA'de Philadelphia 76ers, evinde San Antonio Spurs'ü 133-123 mağlup ederek geceyi zaferle kapattı.

76ers’ın forması giyen Joel Embiid, San Antonio Spurs'a karşı 70 sayı atarak geceye damga vurdu.

Performansıyla maçın adamı olan Joel Embiid NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajını aşan dokuzuncu oyuncu oldu.

Başarılı oyuncu ayrıca hem kendi kariyerinin rekorunu kırdı hem de Philadelphia 76ers'ta bir maçta en fazla sayı atan oyuncu unvanını ele geçirdi.

Joel Embiid, 16 Aralık 1967'den beri 68 sayı ile Wilt Chamberlain'e ait olan 76ers rekorunu, maçın bitimine 1 dakika 41 saniye kala attığı turnike basketle kırdı.

Philadelphia'da Tyrese Maxey 18 sayı ve Tobias Harris ise 14 sayıyla galibiyetle rol oynadı.

Spurs’te ise Victor Wembanyama 33 sayı, Devin Vassell 22 sayı ile oynadı.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Milwaukee Bucks 122-113 Detrois Pistons

Philadelphia 76ers 133-123 San Antonio Spurs

Cleveland Cavaliers 126-99 Orlando Magic

Memphis Grizzlies 108-100 Toronto Raptors

New Orleans Hornets 128-125 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 119-110 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 115-113 Chicago Bulls

Sacramento Kings 122-107 Atlanta Hawks