Nihat Kahveci, Trabzonspor’un Galatasaray karşısındaki haklı galibiyetini överken sarı-kırmızılıların oyununu sert sözlerle eleştirdi; özellikle Lucas Torreira için “Hiç faul yok, yine attı kendini” diyerek tepki gösterdi ve takımın plansız görüntüsüne dikkat çekti.

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek art arda 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 882 günlük derbi galibiyeti hasretine sarı kırmızılılar karşısında son veren Karadeniz temsilcisi, bir maç eksiği bulunan lider Galatasaray ile puan farkını bire indirdi. Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra lige dönen Okan Buruk'un öğrencileri, ligde 3 maç sonrası sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Dev maçın ardından, eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Kontraspor kanalında değerlendirmelerde bulundu.

"TARAFTARLAR İSTER İSTEMEZ 'NEDEN OLMASIN' DİYOR"

Trabzonspor'un galibiyetinin önemine ve ortaya konulan performansa dikkat çeken Kahveci, "Maça iyi hazırlanan, konsantre olan, kafasını kullanan, kalbini sahaya koyan, dakika 1 dakika 95 mücadele eden Trabzonspor haklı bir şekilde kazandı. İki tane de birbirinden güzel gol attı. Trabzonspor, haklı bir şekilde şampiyonluk yolundaki umutlarını artırmak için final maçında final maçının gerekliliğini sahanın içinde göstererek, gerektiğinde topu iyi kullanarak, güzel ataklar yaparak, top rakipteyken de iyi defans yaparak, mücadele ederek maçı kazandı ve şu an lige bambaşka bir hava kattı. Trabzonsporlu taraftarlar ister istemez ‘Neden olmasın?’ diyor." şeklinde konuştu.

Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü öven tecrübeli yorumcu, "Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum. Riskli bir kadro seçimi, ofansif bir kadro seçimi. Cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Nwakaeme'yi tekrardan hayranlıkla izledim. Çok mu mücadele ediyor, çok mu çabuk? Hayır ama böyle maçlarda topu tutmak, takımına sakinlik vermek, topu kaptırmamak, pas trafiği içinde bulunmak önemliydi." sözlerini sarf etti.



Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu hakkında da konuşan eski futbolcu, "Onuachu'ya artık ne diyeyim bilmiyorum. Zaten gol kralı. Takımın %60'ı dedim. %75'i de olabilir. Onuachu, başka bir forvet." dedi

"JAKOBS'UN KARİYERİNİN EN KÖTÜ MAÇI"

Galatasaray'ın yetersiz kalan mücadelesini eleştiren Nihat Kahveci, "Galatasaray'ın bugünkü oyunu sınıfta kaldı. Milli takım arasından uzun bir tatil sonrası dönüldü. Ne yaşandı, ne edildi bilmiyorum ama maç başlangıcı, ilk 45 çok kötü… İkinci yarı başlangıcı iyi, Singo'nun golü. Onun dışında zayıf şutlar defanstan döndü. Çok duran top kazanan, değerlendiremeyen çünkü işin o tarafında Trabzonspor defansı da Savic olsun, Nwaiwu olsun, Pina olsun, Mustafa olsun, hatta Nwakaeme de dahil kornerlerde iyi iş yaptılar. Trabzonspor'da herkes standart üstü oynadı. Haklı şekilde galip geldi." ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı oyuncuları eleştiren Nihat kahveci, "Galatasaray, orta sahada ne ikinci topları alabildi ne de pas trafiği yapabildi. İşin defansında Davinson ve Singo'nun sıkıntılarını gördük. Jakobs'un Galatasaray kariyerindeki en kötü maçı olabilir. Torreira, bu sene belli başlı maçlarda kötü oynuyordu. Bu maçta gerçekten çok kötüydü. Çıkmayı da hak eden bir performans gösterdi. Bu arada şunu da söyleyeyim… Bir pozisyonda hiç faul yok, yine attı kendini. Torreira'nın genelde yaptığı şeyler. Hakem de o pozisyonu yedi, Trabzonspor atağa çıkıyordu." diyerek sözlerine devam etti.

"SAHADA YOKTU AMA 95 DAKİKA İZLEDİK"

Icardi'nin performansı ve Osimhen'nin yokluğuna değinen Nihat Kahveci, "Galatasaray bugün neden kaybetti? Neleri daha iyi yapabilirdi? Bunlar konuşulabilir ama bugün Galatasaray'da konuşulacak en önemli konulardan biri: Icardi. Icardi ile devam mı tamam mı? Bugünkü Icardi performansı… Bana göre sahada yoktu ama sahada 95 dakika kalan da bir Icardi izledik. Okan hoca sonradan müdahalelerde bulundu ama karşılığını alamadı. Osimhen yokken bu kadar kötü oynayamazsın. Osimhen yokken de senin bir planın olmalı. Planın p'sini görmedik bugün. Hiçbir şey yapamıyor. Bireysel performanslara kalmış, organize bir şeyin yok. Her maçı da sana çıkıp bir kişi alamıyor." diyerek sözlerini noktaladı.,

Haberle İlgili Daha Fazlası