Okan Buruk, Avrupa'da çalışmak istediği ligi açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda Serie A'ya duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Galatasaray'da görev aldığı ilk sezonda şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, Avrupa basınının dikkatini çekiyor.

Avusturya kampında La Gazzeta dello Sport'a konuşan Buruk, "İtalya'da hocalık yapmak ister misiniz?" sorusuna cevap verdi.

Galatasaray'a konsantre olduğunu aktaran deneyimli teknik adam, "Evet ama henüz değil. Galatasaray'da kendimi evimde hissediyorum ve iki lig şampiyonluğunun ardından Avrupa'da çıtayı yükseltmek istiyorum. 2000 yılında oyuncu olarak UEFA'yı kazandım, bunu teknik direktör olarak tekrarlamak güzel olurdu." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: SERIE A'YI SEVİYORUM

İlerleyen zamanlarda yurt dışında bir macera yaşamak istediğini söyleyen Okan Buruk, "Serie A'yı seviyorum, İtalyanca biliyorum ve antrenörlük ekolünüze hayranım. Ekibimle birlikte Thiago Motta, De Zerbi ve hepsinden önemlisi Inzaghi'nin taktiklerini inceliyoruz." dedi.

OKAN BURUK'TAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA ÖVGÜ

"İtalya'dan hangi futbolcuyu transfer etmek isterdiniz?" sorusuna Hakan Çalhanoğlu cevabını veren Okan Buruk, Türk yıldız için şöyle konuştu:

"Onunla, o daha küçükken Türkiye U-17 takımıyla çalıştığım günlerde tanışmıştım. Türk ailelerden doğan Alman çocukların nasıl oynadığını öğrenmek için Almanya'da bir hazırlık maçı düzenlemiştik. Hakan bizi şaşırttı. Türkiye'yi seçti ve benimle birlikte tüm altyapı akademisinden geçti. İyiydi ama bu kadar yüksek seviyelere ulaşmasını beklemiyordum. Inter ve Inzaghi onun kalitesinde kesin bir sıçrama yapmasını sağladı."