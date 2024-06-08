Okan Buruk boş mukaveleye imza attı! "Ne kadar kupa varsa almak istiyoruz"

Galatasaray’ın hocası, “Türkiye’nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü hiçbir zaman kupalara doymaz. İlk hedef Süper Kupa, sonra 25. şampiyonluk ve 5'inci yıldız. Ne kadar kupa varsa almak istiyoruz” dedi.

Futbolcu olarak kupalar kaldırdığı Galatasaray’da teknik direktör olarak da iki sezon üst üste lig şampiyonluğuna ulaşan Okan Buruk, iki yıl daha görevine devam edecek. 50 yaşındaki başarılı teknik adam dün başkan Dursun Özbek’in de katıldığı törende imzayı attı. “Winner Okan Buruk değil, asıl winner Galatasaray!” diyen tecrübeli hoca, “Her zaman kupaları kazanmak isteyen, Türk futbolunda en çok kupa kazanan takım. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İLK GÜNKÜ HEYECANLA

İki senede üç kupa kazandığını, ilk günkü istek ve motivasyonla yola devam ettiğini söyleyen Buruk “Galatasaray’ın hayalleri hiçbir zaman bitmez. Hedefimiz önce Süper Kupa, sonra 25. şampiyonluk ve 5. yıldız… Ne kadar kupa varsa almak istiyoruz. Hiçbir camiaya benzemiyoruz. Başarı ile mutlu oluyoruz ve bunun peşinde koşacağız. Bu sene daha da tutkulu olmamız gerekiyor. Geçen sene ağzımızda Şampiyonlar Ligi tadı kaldı. Yine orada olmak istiyoruz” diye konuştu.

MOURİNHO ESPRİSİ

“Jose Mourinho’nun gelmesinde payınız olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna Okan Buruk, “Ben yoktum görüşmelerde. O yüzden payım yok” cevabını verirken başkan Dursun Özbek başarılı hocaya, “Bence var” dedi. Açıklamalarına devam eden Buruk, “Her takım için teknik direktör önemli. Beşiktaş başarılı bir teknik adamla imza attı. Trabzonspor, Abdullah Avcı gibi başarılı bir teknik adamla devam ediyor. Geçen seneden daha çekişmeli olacak ve yine biz kazanacağız” dedi.

BATSHUAYİ-BOEY-İLKAY AÇIKLAMASI

Okan Buruk, son dönemde adı Galatasaray ile anılan oyuncularla ilgili açıklamalar yaptı.

Buruk “Forvet için hazırlıklarımız var ancak Batshuayi ile ilgili bir düşüncemiz yok. İlkay Gündoğan iyi bir Galatasaraylı ama bir yıl daha Barcelona’da devam edeceğini duydum. Sacha Boey’in geri döneceğini sanmıyorum. Takımın başına Vincent Kompany geldi, planlama yapacaktır. Bayern Münih’in ondan kısa sürede vazgeçeceğini düşünmüyorum” dedi.

MAAŞA 5 KAT ZAM

Yıllık 20 milyon lira kazanan Okan Buruk’un yeni maaşı 110 milyon lira oldu. Başarılı teknik adam, “Galatasaray’da 5. yıldızı takmak istiyorum. O yüzden kimseyle görüşmedim” dedi.

BURUK'TAN KISA KISA...

>>“Bize çok büyük katkı sağlayacak oyuncu lazım. Başkanımız en iyisi için yetki verdi. Bütçemizde olacak. Alabileceğimiz en iyi oyuncuları alacağız.”

>>“Elimizde çok iyi yerli oyuncular var. Emin Bayram ve Yunus Akgün’ü kadromuzda düşünüyoruz. Bize lazım olanları kadroda tutacağız.”

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'TEN ERDEN TİMUR'A CEVAP

Okan Buruk’un boş sözleşmeye imza attığını söyleyen başkan Dursun Özbek “Okan Buruk yine rakam konuşmadı, boş sözleşmeye imza attı. Biz kendisini mağdur etmeyiz, yönetim gerekeni yapacak!” derken “1996-2000 havasını yakaladık. O dönem dört sene arka arkaya şampiyon olduk, UEFA Kupası’nı aldık. Amacımız 25 sene önce yakalanan hedefleri geçmek. Geçmiştekilerle yetinmek istemiyoruz. Her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız. Hocama, teknik kadroma ve oyuncularıma çok güveniyorum” ifadelerini kullandı.

ERDEN GENÇ VE HASSAS

Görevinden ayrılan Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un “Tutunacak dal kalmadı, bıraktım” sözleri için başkan Özbek “Erden kardeşimiz genç ve hassas. Etkilendiğini düşünüyorum. Galatasaray’a vereceği katkılar bitmemiştir, devam edecektir. Kapımız kendisine açık. ‘Tutunacak dalım yok’ dediniz ya, Galatasaray 500 yıllık bir çınar. Böyle bir çınarın ne kadar çok dalı vardır, tutunacak dal ararsan, mutlaka vardır. ‘Başkan olacaktım, olamadım’ Galatasaray’da böyle düşünülmez. Hizmet için koltuk davası bizde yok” dedi.