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Okan Buruk, Erden Timur'a veda etti! 'Daima hatırlayacağım'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Okan Buruk, Erden Timur&#039;a veda etti! &#039;Daima hatırlayacağım&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kulüpteki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, sosyal medya hesabından Erden Timur'a veda etti.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, görevinden istifa eden Erden Timur'a sosyal medyadan veda etti. Buruk vedasında şu ifadeleri kullandı:

DAİMA MUTLULUKLA HATIRLAYACAĞIM

"İki sene boyunca beraber yaşadığımız tüm güzel anları ve kazandığımız şampiyonlukları daima mutlulukla hatırlayacağım. Bana, ekibime ve takımımıza verdiğiniz desteklerden dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Yolunuz daima açık olsun…"

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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