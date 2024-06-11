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Okan Buruk net konuştu: Satmayacağız!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okan Buruk net konuştu: Satmayacağız!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stoperleri satmayacaklarını ve Kerem’in de takımda kalmasını istediğini belirten Galatasaray’ın hocası Okan Buruk, “Teklifler belirleyici olacak” dedi.

Galatasaray’da üst üste iki şampiyonluk yaşayan ve sözleşmesi uzatılan Okan Buruk yeni sezonda da “mutlu son” diyor. Mayısların yine kendilerinin olacağını belirten Buruk, rekorlara doymadıkları bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek takıma dört takviye yapacaklarını söyledi. Rafa Silva’nın büyük oranda Suudi Arabistan’a gideceğini belirten Buruk, Zaniolo’nun da İtalya’yı tercih edebileceğini ifade etti.

LİG RENKLENECEKTİR

Kadrolarında üç önemli stoper bulunduğunu ve üçünü de satmayı düşünmediklerini ifade eden Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu’nun da durumunun gelecek tekliflere göre şekilleneceğini vurgulayarak “Ben kalmasını isterim” dedi. Buruk, şampiyon olmadan şampiyonluk kutlayanları gördüklerini de ifade ederken, Jose Mourinho ve Van Bronckhorst gibi isimlerin gelmesinin de ligi renklendireceğini belirtti.

FENERBAHÇE'YE 'HAKSIZ ŞAMPİYONLUK' GÖNDERMESİ 

Okan Buruk, F.Bahçe kanadından gelen ‘haksız şampiyonluk’ ithamlarına, “Geçen sezon onları Kadıköy’de yendik, sustular. Bu sezon evimizde derbiyi kaybettik onun için böyle söylüyorlar. O maç en kötü maçımızdı ve bizi yenmek için onlar hırslıydı. 10 sene şampiyon olmamış bir camia var; ne diyebilirsiniz taraftarınıza” cevabını verdi.

GORETZKA'YA DAVET

Borussia Mönchengladbach forması giyen Christoph Kramer, Bayern Münih’in yıldızı Leon Goretzka’ya “Come to Galatasaray” yorumunda bulundu. Alman futbolcunun bu yorumu beğenmesi dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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