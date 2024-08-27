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Okan Buruk şaşırttı! Young Boys'a karşı ilk 11'de değişikliğe gitti

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Okan Buruk şaşırttı! Young Boys&#039;a karşı ilk 11&#039;de değişikliğe gitti

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde değişiklikler yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk, İsviçre'de alınan 3-2'lik yenilgi sonrası kadroda değişiklikler yaptı.

Tecrübeli hoca, Dries Mertens ve Elias Jelert'in yerine farklı Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'yi tercih etti.

Okan Buruk şaşırttı! Young Boys'a karşı ilk 11'de değişikliğe gitti - 1. Resim

GALATASARAY - YOUNG BOYS 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Ziyech, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

Düzenleyen:  - Spor
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