Okan Buruk şaşırttı! Young Boys'a karşı ilk 11'de değişikliğe gitti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde değişiklikler yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor.

Teknik direktör Okan Buruk, İsviçre'de alınan 3-2'lik yenilgi sonrası kadroda değişiklikler yaptı.

Tecrübeli hoca, Dries Mertens ve Elias Jelert'in yerine farklı Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'yi tercih etti.

GALATASARAY - YOUNG BOYS 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Ziyech, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro