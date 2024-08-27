Okan Buruk şaşırttı! Young Boys'a karşı ilk 11'de değişikliğe gitti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys'a karşı oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesinde değişiklikler yaptı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u konuk ediyor.
Teknik direktör Okan Buruk, İsviçre'de alınan 3-2'lik yenilgi sonrası kadroda değişiklikler yaptı.
Tecrübeli hoca, Dries Mertens ve Elias Jelert'in yerine farklı Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi'yi tercih etti.
GALATASARAY - YOUNG BOYS 11'LER
Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Ziyech, Batshuayi, Icardi
Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor