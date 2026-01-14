Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim ile 5 Ocak'ta yollarını ayıran Manchester United, yeni hocasını açıkladı. İngiliz kulübü, eski oyuncusu Michael Carrick'i teknik direktörlük görevine getirdi.

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Michael Carrick oldu. Ruben Amorim sonrası Beşiktaş'ın eski çalıştırcısı Ole Gunnar Solskjaer dahil birçok ismi gündemine alan Manchester temsilcisi, teknik direktörlük koltuğunu eski oyuncusuna emanet etti.

Ole Gunnar Solskjaer

12 YIL FORMA GİYDİ, 3 MAÇ ÇALIŞTIRDI

United'da 2006-2018 yılları arasında forma giyen İngiliz futbol adamı, 2021 yılında Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından 3 maçta Premier Lig ekibinin teknik direktörlük görevini de üstlenmişti.

Ruben Amorim ile 5 Ocak'ta yolların ayrılmasına karar verilmesinin ardından 18 yaş altı takımın başında yer alan Darren Fletcher, geçici süre A takımı devralmıştı.

