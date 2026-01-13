Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton'a evinde 2-1 yenilen Manchester United, Lig Kupası'nın ardından Federasyon Kupası'na (FA Cup) havlu attı. İngiliz devi, 44 yıl sonra aynı sezonda iki kupaya da katıldığı turda veda etti.

Portekizli menajer Ruben Amorim'le yollarını ayıran Manchester United, geçici olarak göreve getirdiği Darren Fletcher yönetiminde de istediği sonuçları alamıyor. Şampiyonluk yarışında lider Arsenal'in 17 puan gerisinde bulunan United, İngiltere Lig Kupası'nın ardından İngiltere Federasyon Kupası'ndan da elendi.

Ruben Amorim

Old Trafford temsilcisi, Federasyon Kupası'nın 3'üncü turunda Brighton'a evinde 2-1 yenilerek, camiasını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı.

Bu sonuçla Manchester United, 44 yıl sonra aynı sezonda her iki kupaya da katıldığı turda veda etti. ManU, daha önce 1981-1982 sezonunda aynı şanssızlığı yaşamıştı.

Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika Brighton forması giyerken; Manchester United'daki temsilcimiz Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Ferdi Kadıoğlu

Haberle İlgili Daha Fazlası