Premier Lig'de herkes onu konuşuyor: Ferdi Kadıoğlu peş peşe 3 defa 'en iyi' seçildi
Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, art arda 3 defa 'maçın oyuncusu' ödülüne layık görüldü.
Spor az önce
Ferdi Kadıoğlu, bu sezonBrighton'dagösterdiği başarılı performansla takımın vazgeçilmezi oldu ve üst üste 3 defa "maçın oyuncusu" seçildi.
- Fenerbahçe'den Brighton'a 30 milyon euro bonservisle transfer olan Ferdi Kadıoğlu, ilk sezonunda sakatlığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyebildi.
- Bu sezon sakatlığını atlatan milli futbolcu, 23 maçta toplam 1807 dakika sahada kalarak, teknik direktörünün vazgeçilmezi oldu.
- Ferdi Kadıoğlu, Manchester City maçında dahil olmak üzere üst üste 3 defa "maçın oyuncusu" ödülünü kazandı.
Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon 30 milyon euro bonservis karşılığında Brighton'a transfer olan ancak sakatlığı sebebiyle sadece 8 maçta süre alabilen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon adından sıkça söz ettiriyor.
23 MAÇTA 1807 DAKİKA
Sakatlığı atlattıktan sonra teknik direktör Fabian Hürzeler'in vazgeçilmezi olan milli futbolcu, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nda toplam 23 maçta 1807 dakika sahada kaldı.
MAÇIN OYUNCUSU FERDİ
Ferdi Kadıoğlu, 7 Ocak'ta deplasmanda oynadıkları ve 1-1 sonuçlanan Manchester City'ye karşı 'maçın oyuncusu' seçildi. 26 yaşındaki sol bek, 90 dakika mücadele ettiği karşılaşmayla birlikte üst üste 3'üncü defa (West Ham United, Burnley, Manchester City) maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.
