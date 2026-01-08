Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, art arda 3 defa 'maçın oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe'den geçtiğimiz sezon 30 milyon euro bonservis karşılığında Brighton'a transfer olan ancak sakatlığı sebebiyle sadece 8 maçta süre alabilen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon adından sıkça söz ettiriyor.

Ferdi Kadıoğlu

23 MAÇTA 1807 DAKİKA

Sakatlığı atlattıktan sonra teknik direktör Fabian Hürzeler'in vazgeçilmezi olan milli futbolcu, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası'nda toplam 23 maçta 1807 dakika sahada kaldı.

MAÇIN OYUNCUSU FERDİ

Ferdi Kadıoğlu, 7 Ocak'ta deplasmanda oynadıkları ve 1-1 sonuçlanan Manchester City'ye karşı 'maçın oyuncusu' seçildi. 26 yaşındaki sol bek, 90 dakika mücadele ettiği karşılaşmayla birlikte üst üste 3'üncü defa (West Ham United, Burnley, Manchester City) maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

