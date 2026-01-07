Brezilya basını, Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Gabriel Sara'nın, devre arasında Premier Lig ekibinin transfer listesine girdiğini yazdı. Transfer haberinde, 26 yaşındaki Sambacı'nın 2 milyon 750 bin euroluk maaşına da vurgu yapıldı.

Galatasaray'ın Ağustos 2024'te Championship temsilcisi Norwich City'den 18 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Gabriel Sara, transfer iddiasıyla gündeme geldi.

"SARA'YI FULHAM'DA TANIDIK BİR ORTAM BEKLİYOR"

HT Spor'un Brezilya basınından aktardığı habere; göre; Brezilyalı orta saha oyuncusu, İngiliz ekibi Fulham'dan teklif aldı. "Sara'nın Galatasaray'daki yüksek maaşı (2 milyon 750 bin euro garanti ücret), İngiltere'de 'Büyük Altılı' olarak adlandırılan kulüpler dışındaki takımlar tarafından bir engel olarak değerlendirilmişti" denirken, 26 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı takımda yaşadığı şampiyonlukların ise transferi olumlu yönde etkilediği ifade edildi.

Haberde, "Gabriel Sara, Fulham'a transfer gerçekleşmesi halinde, Londra kulübünde tanıdık bir ortam bulacak. İngiliz ekibinin kadrosunda Brezilyalı Rodrigo Muniz ve Kevin gibi oyuncuların olması, uyum sürecini daha sorunsuz hale getirecek koşullar oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.

Gabriel Sara

25 MAÇTA 2 GOL

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Sara, bu sezon 25 maça çıktı. Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı orta saha, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

