F.Bahçe maçıyla başlayan kötü futbol devam ediyor. Uğurcan olmasa G.Saray mağlup olurdu.

Ölü toprağı mı döküldü!?

Galatasaray’da, Süper Kupa finali ile başlayan düşüş artarak devam etti!

Hocası Burak Yılmaz’ın cezalı olduğu, birçok eksiği olan Gaziantep FK’ya puan kaybetti Galatasaray! Çünkü

Galatasaray takımı 90 dakika tam anlamı ile oyuna giremedi, reaksiyon gösteremedi!

Bir de bu tip geride bekleyip iyi yerleşen takımlara karşı set hücumlarında verimli değil sarı kırmızılar! Geçen yıl birçok kötü oynadığı maçı Osimhen sayesinde kazanan Galatasaray, yıldız ismi de olmayınca rakibi açamadı!

İcardi hayal kırıklığı

Saman alevi gibi bir maç oldu Galatasaray için!

Okan Buruk’un takımı oyunun hiçbir anında net bir üstünlük, baskı kuramadı Gaziantep FK karşısında…Cılız şutlar, isabetsiz vuruşlar, başarısız kanat organizasyonları!

Düşünün ki, koca bir 45 dakikayı isabetli şut çekemeden tamamladı Galatasaray!

İcardi istediği şansları buldu ama tam bir hayal kırıklığıydı. Leroy Sane maç boyu tutuktu, farkını, kalitesini ortaya koyamadı ve son saniyede yüzde 100’ü kaçırdı!

Uğurcan’ın kritik kurtarışları olmasa bir puanı da alamazdı sarı kırmızılılar…

Öfke patlaması, dikkat!

Galatasaray’ın yedek kulübesi belki de tarihinin en etkisiz, zayıf görüntüsünde idi! Puan kaybı Galatasaray’daki tedirginliği, endişeyi, öfke ile dışa vurumu getirdi. Yönetim istifa tezahüratları kaotik bir sürecin habercisi niteliğinde idi. Atletico Madrid maçı artık gelecek adına kritik hâl aldı!

Maçın adamı: Uğurcan Çakır

