G.Saray kalitesi ile ilk yarıda işi bitirdi. 10 kişi kalınca devreye Uğurcan girdi.

Galatasaray bir Beşiktaş derbisini daha 11’e 11 tamamlayamadı.

Leroy Sane atılana kadar Galatasaray, Beşiktaş’a karşı net bir hâkimiyet kurup üstünlüğünü ilan etti.

Fiziksel olarak Galatasaray’ın dayak attığı bir devre oldu. Sağda iç, dış koridor birikim oyunu yapıp solda Barış ile birebir kovaladı Galatasaray. Barış deyim yerinde ise her sırtına aldığında geçti Beşiktaş takımını…

Sane alarm vermişti

Yarım saat sahada olup olmadığı belli olmayan ve 25 dakika boyunca 3 top kaybı yapan Sane, Asllani’ye yaptığı sert faulle, ‘alarm’ verdi. Ama hiç beklenmeyen anda Osimhen’e müthiş orta keserek golü attırdı.

İlk yarı kumanda Galatasaray’da istediği an vitesi artırıp kontrolü hep elinde tuttu.

İkinci yarıya iyi başlayan taraf Beşiktaş’tı ama hatalı olan Okan Buruk’tu.

Maça tam giremeyen sert fauller yapan sarı kartlı Leroy Sane’den asistle istediğini aldıktan sonra devrede kenara alması gerekirdi.

İlk derbi galibiyeti

Ve Galatasaray için korkulan oldu, Sane bana göre yanlış pozisyon ve kart yorumu ile oyundan atıldı. 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray’da Torreira ile Uğurcan büyük oynadı. Oyunu tutmaya çalıştığında hep kaybeden taraf olan Galatasaray bu kez skor üstünlüğünü korumayı başardı.

Galatasaray sezonun ilk derbi galibiyetini alırken zorlu fikstürün en zorlu, dikenli virajını başarıyla atlattı.

Şampiyonluk hedefi için kaldı 9 maç ve 810 dakika...

Maçın adamı: Victor Osimhen

