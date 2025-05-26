Osimhen, başkanla bizzat görüştü! Transferde anlaşma tamam

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in transferinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Osimhen'in başkanla bizzat görüştüğü ve transferi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

Şampiyonluk kupasını dün kaldıran 5'inci yıldızı takan Galatasaray'da yıldız futbolcu Victor Osimhen'in geleceği henüz netleşmedi. Yenikapı'da düzenlenen kutlamalarda "Benim için konuşmak gerçekten çok zor. Ben burada şu anda Galatasaray oyuncusuyum. Kariyerimden ve oynadığım oyundan keyif alıyorum. Neler olacağını göreceğiz" diyen futbolcu ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı. Sergilediği performansla Avrupa'nın birçok büyük kulübünü peşine takan Nijeryalı yıldızın rotası ise farklı bir yer olacak gibi... İddialara göre Nijeryalı golcü, transfer kararını başkana iletti.

BAŞKANLA BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Suudi basını sık sık Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürmüştü. Son olarak Sky Sport da Al-Hilal ile Victor Osimhen'in anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Haberde Osimhen'in Al-Hilal başkanı ile bizzat görüştüğü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği aktarıldı. Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Victor Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağının altı çizildi.