Manchester United'ın efsane futbolcusu Rio Ferdinad, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında övgülerle bahsederek Avrupa'nın büyük kulüplerinin transferde harekete geçmemesine şaşırdığı ifade etti.

Victor Osimhen, Napoli’den ayrıldıktan sonra kariyerine Galatasaray’da devam etti. 75 milyon euro'luk transfer, Premier Lig söylentilerinin bir süreliğine de olsa durulmasına neden olmuştu.

Nijeryalı golcü, Türkiye’de çıktığı 57 maçta 49 gol kaydederek etkileyici bir istatistik yakaladı. Bu tablo, aynı dönemde Manchester United formasıyla daha sınırlı bir etki gösteren Joshua Zirkzee ile kıyaslandığında daha da çarpıcı hale geliyor.

Galatasaray’ın, muhtemel talipleri uzak tutmak için Osimhen’e 140 milyon euro değer biçtiği bildiriliyor. Ancak eski Manchester United kaptanı Rio Ferdinand’a göre; Osimhen, United'e transfer olmaya tamamen açık. Ferdinand, Nijeryalı forvetin bu ay içinde yapılacak bir hamleye "yüzde 100" hazır olduğunu düşünüyor.

RIO FERDINAND: OSIMHEN, UNITED'A GELECEK

Ferdinand, eski Ganalı golcü Asamoah Gyan ile beraber yayınladığı “Rio Ferdinand Presents” podcastinde konuyu açık sözlerle değerlendirdi:

"Victor Osimhen gol atmayı çok seviyor, yüreğiyle oynuyor ve her şeyini veriyor. Bu transfer döneminde büyük kulüplerin onu transfer etmemesine şaşırdım. Osimhen, United'a gelecek. Eğer United Osimhen'i almak için teklif yaparsa, % 100 bunu kabul edecektir."

Asamoah Gyan göre ise Osimhen, Manchester United’ın aradığı forvet profiline tam olarak uyuyor. Ganalı efsane İngiliz devinin mevcut hücum hattına dair görüşünü şöyle dile getirdi:

"Şu anda ihtiyacımız olan forvet tipi Osimhen. Bryan Mbeumo da kenarda gerekeni yapar. Osimhen de gelmek isterse umarım bu transfer gerçekleşir. Manchester United tarihi ve her şeyiyle önemli bir kulüp."

