MHK açıkladı: Galatasaray-Gaziantep FK maçının VAR hakemi
Süper Lig'in 18'inci haftasında 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda görev alacak VAR (Video Yardımcı Hakem) ve AVAR'lar (Video Yardımcı Hakem Asistanı) açıklandı.
Süper Lig lideri Galatasaray, RAMS Park'ta Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK'yı konuk edecek. Maçın VAR ve AVAR'ları belli oldu.
- Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasında VAR'da Alper Çetin, AVAR'da Candaş Elbilgörev yapacak.
Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Gaziantep FK ile sahasında karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray-Gaziantep FK karşılaşmasında VAR'da Alper Çetin'in, AVAR'da Candaş Elbil''in görev yapacağını duyurdu.
Saat 17.00'de başlayacak RAMS Başakşehir-Fatih Karagümrük mücadelesinde ise VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Murat Altan olacak.
