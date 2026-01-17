Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira için Brezilya'dan çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Menajeri Pablo Bentancur'un "İstanbul'da motivasyonunu kaybetmiş durumda ve evine daha yakın olmak istiyor" dediği Uruguaylı orta sahayı kadrosuna katmak isteyen kulübün, sarı-kırmızılılara ikinci resmi teklifini sunacağı belirtildi.

Atletico Mineiro, Türkiye'de 4'üncü sezonunu geçiren Lucas Toreira'yı renklerine bağlamak istiyor. Gazeteci Hugo Lobao'nun canlı yayında aktardığı bilgiye göre; Brezilya kulübü, 29 yaşındaki oyuncu için ikinci resmi teklifini bugün Galatasaray'a sunacak.

TORREIRA'DAN ONAY ÇIKTI

Haberde, Torreira'nın da Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı ve Atletico Mineiro seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği aktarıldı. Uruguaylı futbolcunun, ailesine ve ülkesine daha yakın bir coğrafyada kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.

Lucas Torreira'nın Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

GALATASARAY, 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Atletico Mineiro'nun, ilk teklifinin 10 milyon euronun altında kaldığı; bu rakamı yeterli bulmayan Galatasaray'ın, Lucas Torreira için 20 milyon euro bonservis talep ettiği belirtildi.

25 MAÇTA 1 GOL, 3 ASİST

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Torreira, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 25 maça çıktı. Başarılı oyuncu, sahada kaldığı 1964 dakikada 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

