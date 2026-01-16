Galatasaray ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için menajerinden açıklama geldi. menajeri Pablo Bentancur, "Lucas, İstanbul'da motivasyonunu kaybetmiş durumda" dedi.

Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren ve kazanılan 3 şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira için Brezilya'dan bir kulüp devreye girdi. Menajer Pablo Bentancur, oyuncusuna sarı-kırmızılı kulüpte kazandığı maaşın aynısını ödemek için büyük çaba sarf edildiğini açıkladı.

Lucas Torreira

"TORREIRA MOTİVASYONUNU KAYBETMİŞ DURUMDA"

Sporx'de yer alan habere göre; Bentancur, "Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda, evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'da 2,5 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun, ailesine ve evine yakın bir seçenek aradığı, transferin önümüzdeki dönemde netlik kazanabileceği ifade edildi.

