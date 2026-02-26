Doğruları konuşalım. Juve ilk maçın acısını bize daha kötü yaşattı. İyi ki Osimhen vardı...

İpten ve utanç gecesinden Osimhen çekti, çıkardı!

5-2’lik sansasyonel galibiyeti âdeta silen ve gece ile gündüz gibi, siyah ile beyaz gibi bir Galatasaray izledik!

Hani derler ya karizma çizen bir karşılaşma diye, işte Juventus 10 kişi ile bize bunu yaşattı! Galatasaray, İstanbul’da nasıl Juve’yi sürklase etti ise İtalyanlar bize 10 kişi daha acısını yaşattı!

Acı çektik Torino’da!

Ama tur biletini alevlerin arasından Osimhen golü ile uzatmada çekti aldı!

O kadar kötüydük ki

Tur gelse de doğruları konuşmak, yazmak gerekli! 5-2’lik skoru dahi koruyamadık, 3 averajı 90 dakikada rakip 10 kişi iken erittik! O kadar kötüydük! Juventus ilk düdükle saldırdı, ısırdı ve Davinson Sanchez’in, gereksiz özgüveni, basit hatası, top kaybı ile kazandığı penaltı ve golle Juventus aslan kesildi!

Barış Alper’in mücadelesi, takipçiliği ile Juve’yi yine 10 kişi bıraktırması da bize ilaç olamadı! 10 kişilik rakibe dahi karşı koyamadık!Sağlı sollu yumruk yiyen boksör gibi tepkisiz kaldık.

Barış’a özel teşekkür

Üstüne Okan Buruk’un haftalardır düşünmediği İlkay’ı sahaya atması, Singo gibi atletik, karşı koyacak ismi varken Boey’i tercih etmesi hata idi.

5-2’nin rövanşında eli kalbinde izledi Galatasaraylı son yarım saati! Uzatmada Barış-Osimhen iş birliği ile golü bulduk ve turu atladık!

Şunu da hatırlatmadan geçmemek lazım! Barış Alper Yılmaz... Eşleşmenin direkt gamechangerı (oyunu değiştiren adamı) oldu. İlk maçta sol beklere yaptığı, bu maçta Kelly’i attırması ve altın golde asisti! Aferin sana Barış.

Bir de Uğurcan’ın 3 gol yese de yaptığı kurtarışlar…Galatasaray’a turu getiren asıl kahraman Uğurcan oldu Torino’da..

Oh deyip şükrettiğimiz bir mağlubiyet!

Maçın adamı: Uğurcan Çakır

