Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK, 7 Nisan 2026'da hayatını kaybeden Mircea Lucescu'nun oğlu, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı.

PAOK'ta Razvan Lucescu dönemi sona erdi. Yunanistan temsilcisi, 57 yaşındaki Rumen teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Lucescu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırmıştı.

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