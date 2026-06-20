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PAOK'ta Razvan Lucescu kararı: Her zaman tarihimizin önemli parçası olacak
Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK, 7 Nisan 2026'da hayatını kaybeden Mircea Lucescu'nun oğlu, Rumen teknik direktör Razvan Lucescu ile yollarını ayırdı.
Özetle DinlePAOK'ta Razvan Lucescu kararı: Her zaman tarihimiz...
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Spor az önce
Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'ta Razvan Lucescu dönemi sona erdi.
- 57 yaşındaki Rumen teknik direktör ile yolların ayrıldığı belirtildi.
- Kulüpten yapılan açıklamada Lucescu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.
- Lucescu'nun her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacağı ifade edildi.
- Mircea Lucescu'nun oğlu olan Razvan Lucescu'nun kariyerinde Romanya Milli Takımı, Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi gibi takımları çalıştırdığı belirtildi.
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PAOK'ta Razvan Lucescu dönemi sona erdi. Yunanistan temsilcisi, 57 yaşındaki Rumen teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Lucescu'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Razvan, her zaman PAOK tarihinin önemli bir parçası olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan, teknik direktörlük kariyerinde Romanya Milli Takımı'nın yanı sıra Brasov, Rapid Bükreş, El-Jaish, Petrolul Ploiesti ve Xanthi'yi çalıştırmıştı.
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