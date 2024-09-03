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Paris'te bir madalya daha! Milli sporcu Aysel Önder 400 metrede koştu

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Paris&#039;te bir madalya daha! Milli sporcu Aysel Önder 400 metrede koştu

Spor Haberleri

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında milli özel sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında özel milli sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı.

Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 400 metre T20 sınıfında final koşusu yapıldı.

Elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kıran Aysel Önder, finali 55.23'lük derecesiyle 2. sırada bitirerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Müsabakadan sonra Aysel, sevincini Türk bayrağıyla Stade de France'da zafer pozu vererek kutladı.

Altın madalyayı 55.16'lık zamanıyla Ukrayna'dan Yulia Shuliar, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Deepthi Jeevan Ji elde etti.

Bu madalyayla Türkiye'nin oyunlardaki madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 12'ye yükseldi.

Düzenleyen:  - Spor
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