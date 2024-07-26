Parma'nın yeni kalecisi Zion Suzuki, memleketiyle gündem oldu! Taraftarlar inanmakta zorlandı
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
İtalya Serie A ekiplerinden Parma, Japonyalı kaleci Zion Suzuki'yi kadrosuna kattı. İmza töreninde İtalyanca konuşan Suzuki, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
İtalya Serie A ekibi Parma, Belçika ekibi St. Truiden'den, Japon kaleci Zion Suzuki'yi renklerine bağladı.
Japon kalecinin İtalyanca konuşması sporseverlerin dikkatini çekti.
Taraftarlar, sosyal medyada gündem olan Suzuki'nin Japonyalı olduğuna inanmakta güçlük çekti.
İNGİLTERE'DEN TEKLİF ALMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan 21 yaşındaki kaleci, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan teklif aldığını duyurmuştu.
Onanı'nın arkasında yedek beklemek istemediğini söyleyen Suzuki, teklifi reddetmişti.
İngiliz devi, Japon kaleci yerine Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna katmıştı.
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor