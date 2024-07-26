Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Parma'nın yeni kalecisi Zion Suzuki, memleketiyle gündem oldu! Taraftarlar inanmakta zorlandı

Parma'nın yeni kalecisi Zion Suzuki, memleketiyle gündem oldu! Taraftarlar inanmakta zorlandı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Parma&#039;nın yeni kalecisi Zion Suzuki, memleketiyle gündem oldu! Taraftarlar inanmakta zorlandı

Spor Haberleri

İtalya Serie A ekiplerinden Parma, Japonyalı kaleci Zion Suzuki'yi kadrosuna kattı. İmza töreninde İtalyanca konuşan Suzuki, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

İtalya Serie A ekibi Parma, Belçika ekibi St. Truiden'den, Japon kaleci Zion Suzuki'yi renklerine bağladı.

Japon kalecinin İtalyanca konuşması sporseverlerin dikkatini çekti.

Taraftarlar, sosyal medyada gündem olan Suzuki'nin Japonyalı olduğuna inanmakta güçlük çekti.

Parma'nın yeni kalecisi Zion Suzuki, memleketiyle gündem oldu! Taraftarlar inanmakta zorlandı - 1. Resim

İNGİLTERE'DEN TEKLİF ALMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda açıklama yapan 21 yaşındaki kaleci, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan teklif aldığını duyurmuştu.

Onanı'nın arkasında yedek beklemek istemediğini söyleyen Suzuki, teklifi reddetmişti.

İngiliz devi, Japon kaleci yerine Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı kadrosuna katmıştı.

PARMA'NIN PAYLAŞIMI

Düzenleyen:  - Spor
ABD'deki başkanlık seçimi öncesinde Kamala Harris kritik eyaletler Trump'a yaklaşıyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elias Jelert, Galatasaray tarihindeki 203. yabancı futbolcu oldu - SporElias Jelert, Galatasaray tarihindeki 203. yabancı futbolcu olduFutbol hiç bu kadar ortada kalmamıştı - SporEn fazla “üç ay ömrü” olan bir TFF ile karşı karşıyayız! Paris Olimpiyat Oyunları öncesi sabotaj! 800 bin yolcu mağdur oldu - SporParis Olimpiyat Oyunları öncesi sabotajBeşiktaş, İspanya'dan talibi olan Rizespor'lu Emirhan Topçu için fiyat arttırdı - SporBeşiktaş, Emirhan Topçu için fiyat arttırdıSüper Lig devlerinin istediği Makouta, Alanyaspor'a transfer oldu - SporSüper Lig devlerinin istediği Makouta, Alanyaspor'a transfer olduBaşakşehir'e sürpriz yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebessüm ettiren soru: Kaç çocuğun var? - SporErdoğan'ın sorusu tebessüm ettirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...