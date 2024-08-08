Pepe, 41 yaşındaki futbolu bıraktı! Dünya sporunda bir devir sona erdi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giyen Portekizli yıldız Pepe, 41 yaşında aktif futbol hayatına son verdiğini duyurdu.
Dünya futbolunun iz bırakan isimlerinden olan Pepe, aktif futbol hayatına son verdiğini açıkladı.
Son olarak Porto forması giyen, ülkesi Portekiz adına EURO 2024'te boy gösteren 41 yaşındaki oyuncu, kramponlarını asarak veda etti.
Pepe, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giymişti.
Kariyerinde Real Madrid forması da giyen Portekizli yıldız, Şampiyonlar Ligi, La Liga, Kral Kupası, Dünya Kulüpler Kupası başta olmak üzere 15 kupa kazanmıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor