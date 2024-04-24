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PSG'den tarihi transfer! Mbappe'nin yerine 1 milyar euroluk yıldız gelecek

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PSG&#039;den tarihi transfer! Mbappe&#039;nin yerine 1 milyar euroluk yıldız gelecek

Spor Haberleri

Fransız devi PSG'nin sezon sonunda takımdan ayrılacak olan Kylian Mbappe'nin yerine Lamine Yamal'ı transfer etmek istediği öğrenildi.

Sezon sonunda Kylian Mbappe ile yollarını ayırmaya hazırlanan PSG, aradığı ismi İspanya'da buldu.

Real Madrid ile prensip anlaşmasına varan Mbappe'yi ikna edemeyen Fransız ekibi, 16 yaşındaki Yamal için harekete geçti.

Barcelona'da forma giyen genç yıldız için sezon sonunda görüşme yapılacağı iddia edildi.

Le Persien'in habere göre, PSG, Barcelona'nın 16 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal'ı kadrosuna katmak için 200 milyon euroluk teklifinin üzerine çıkabilir.

Lamine Yamal'ın PSG'ye transferini kolaylaştıracak bir diğer unsurun da menajerinin Jorge Mendes olması gösterildi. Jorge Mendes, PSG'de Warren Zaire-Emery ve Vitinha'nın da menajerliğini yapıyor.

PSG'den tarihi transfer! Mbappe'nin yerine 1 milyar euroluk yıldız gelecek - 1. Resim

LAMINE YAMAL İÇİN 1 MİLYAR EURO

Dünya futboluna damga vurması beklenen Lamine Yamal için belirlenen serbest kalma maddesi dudak uçuklatıyor.

Genç futbolcu için 1 milyar euroluk maddenin ekletilmesi dikkatlerden kaçmadı.

PSG Başkanı Nasser Ghanim El-Khelaifi'nin yaz transfer döneminde Yamal için ekstra çaba göstereceği konuşuluyor.

Düzenleyen:  - Spor
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