Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda karşılaştığı Sporting Lizbon'u Rafa Silva'nın uzatmalarda attığı golle 2-1 mağlup etti.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Manchester City ile Arsenal arasındaki şampiyonluk maçında 2 gollü zafer

RAFA GALİBİYETİ GETİRDİ

Estádio José Alvalade'de oynanan mücadeleyi Benfica, 2-1'lik skorla kazandı. Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Andreas Schjelderup ve 90+3. dakikada Rafa Silva attı. Ev sahibi Sporting'in golü ise 72. dakikada Hidemasa Morita'dan geldi.

BU SEZON 4. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Müsabakaya 78. dakikada Schjelderup'ın yerine dahil olan Rafa, ligdeki üçüncü golünü attı. Bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 14. maçına çıkan Portekizli yıldız Rafa Silva, gol sayını 4 yaptı.

BENFICA İKİNCİLİĞİ ALDI

Bu galibiyetle Sporting'in önüne geçen Benfica, puanını 72 yaptı ve bir maç eksiği bulunan lider Porto'nun 4 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Sporting Lizbon ise 71 puanla üçüncülüğe geriledi.

