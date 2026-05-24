Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin seçim ekibi, Rafael Leao transferi ve Paolo Maldini görüşmesi iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, dezenformasyon yaptığı öne sürülen sosyal medya hesapları hakkında hukuki süreç başlatılacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi başkan adaylarından Hakan Safi'nin seçim kampanyası ekibi, İtalya'nın Milan takımında forma giyen Rafael Leao'nun transfer edileceğine yönelik haberleri yalanladı. Yapılan resmi açıklamada, asılsız haberleri yayan sosyal medya hesapları hakkında hukuki işlem başlatılacağı duyuruldu.

Son günlerde basında ve sosyal medyada, başkan adayı Hakan Safi'nin sportif direktörlük görevi için Paolo Maldini ile görüştüğü ve bu doğrultuda Portekizli yıldız oyuncu Rafael Leao'yu Fenerbahçe'ye kazandırmak için ilk temasları kurduğu iddia edilmişti. Bu gelişmelerin ardından Hakan Safi'nin resmi seçim kampanyası hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yayımlandı.

Söz konusu transfer iddialarının kesin bir dille reddedildiği açıklamada, haberin bir ajans tarafından servis edildiği ve "maksadı belli hesaplar" tarafından aynı ifadelerle kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu belirtildi.

"KALİTESİZ BİR OPERASYON ÇABASI"

Kampanya ekibi, kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan bu gündemi "kalitesiz bir operasyon çabası" olarak nitelendirdi. Açıklamada, Hakan Safi'nin adaylık sürecinin başından bu yana temiz, etik ve ilkeli bir iletişim stratejisi sürdürdüğü vurgulanarak, "Dün gece Rafael Leao transfer çalışması hakkında bir ajans tarafından gönderilen ve maksadı belli olan hesaplar tarafından kelimesi dahi değiştirilmeden kullanılan sözde haber yalandır" ifadelerine yer verildi.

DEZENFORMASYON YAPAN HESAPLARA HUKUKİ İŞLEM

Seçim sürecinde Fenerbahçe taraftarının yanlış yönlendirilmesine müsaade edilmeyeceği belirtilirken, dezenformasyon faaliyeti yürüten sosyal medya hesaplarına yönelik yasal yollara başvurulacağı açıklandı. Metnin ilgili bölümünde, "Bu kalitesiz operasyon çabasını Fenerbahçe kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları hakkında hukuki işlem başlatılacağını da siz kıymetli Fenerbahçelilerle paylaşmak isteriz. Kimsenin ucuz seçim stratejileriyle Fenerbahçelileri kandırmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

FUTBOL YAPILANMASI SEÇİM ÖNCESİNDE DUYURULACAK

Daha önce yaptığı açıklamalarda "Tarihin en değerli, en iddialı kadrosunu kuracağız" diyerek 3-4 bölgeye dünya yıldızı transferi yapacaklarını belirten Hakan Safi'nin, futbol şubesine dair somut adımlarını ne zaman açıklayacağı da netleşti. Kampanya ekibi, Fenerbahçe'nin yeni dönem futbol planlamasına ilişkin kapsamlı açıklamaların 7 Haziran'daki seçim öncesinde kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı. Bu bilgilendirmenin, kongre üyelerinin sandığa "kafaları rahat ve hiçbir soru işareti olmadan" gitmelerini sağlamak amacıyla yapılacağı kaydedildi.

