RAMS Başakşehir kupa maçı saatini ilginç şekilde protesto etti

7 Aralık 2023 21:52 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 01:37

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında sahasında Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelen RAMS Başakşehir’de maç saatine tepki amacıyla Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

TABELADA TFF'YE MESAJ

Mücadele öncesi iki takım futbolcuları UEFA Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya gelirken, Şampiyonlar Ligi maçlarının saati hatırlatılarak, Şanlıurfaspor mücadelesinin saati protesto edildi. Ayrıca müsabakanın 30. dakikasında yine maç saatine tepki olarak ‘İyi uykular çocuklar’ görseli yer aldı.

Başakşehir, gün içinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Şanlıurfaspor müsabakasının saatine tepki göstermişti.

RAMS BAŞAKŞEHİR 5. TURDA

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde RAMS Başakşehir, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Turuncu-Lacivertliler'e 5. turu getiren golleri Pelkas ve Emirhan İlkhan attı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Selahattin Altay

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Karzev, Ba, Opoku (Dk. 75 Edgar Le), Cemali Sertel, Mahmut Tekdemir (Dk. 64 Emirhan İlkhan), Onur Ergün, Serdar Gürler (Dk. 81 Figueiredo), Aleksic (Dk. 64 Deniz Türüç), Pelkas (Dk. 75 Berkay Aydoğmuş), Keny

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Donsah (Dk. 64 Adem Eren Kabak), N'Diaye, Mboula, Hüsamettin Tut, Hüseyin Erkan (Dk. 64 Abdullah Aydın), Nshimirimana, Baran Aksaka (Dk. 46 Mert Çapar), Muhammet Arslantaş (Dk. 78 Toure), Mato (Dk. 46 Barış Ekincier)

Goller: Dk. 63 Pelkas, Dk. 72 Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir)