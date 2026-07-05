İspanya LaLiga devi Real Madrid, Inter forması giyen Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. 30 yaşındaki futbolcu, eflatun-beyazlılarla 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Real Madrid, Denzel Dumfries transferini resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Inter ile oyuncunun bonservisi konusunda anlaşma sağlandığı belirtilirken, Hollandalı futbolcunun 30 Haziran 2030 tarihine kadar geçerli sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

Real Madrid'in açıklamasında, "Real Madrid ve Inter, Denzel Dumfries'in transferi konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu, 30 Haziran 2030'a kadar kulübümüzde forma giyecek." ifadelerine yer verildi.

Real Madridden bir transfer daha: Dumfries resmen açıklandı

MOURINHO'NUN DÖRDÜNCÜ TRANSFERİ

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren İspanyol ekibi, Dumfries transferiyle birlikte yaz dönemindeki dördüncü takviyesini gerçekleştirdi. Daha önce Bernardo Silva, Ibrahima Konate ve Marc Cucurella'yı kadrosuna katan eflatun-beyazlılar, sağ bek hattını da tecrübeli isimle güçlendirdi.

Real Madridden bir transfer daha: Dumfries resmen açıklandı

BONSERVİSİ SERBEST KALMA BEDELİYLE ÖDENDİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, transferi tamamlamak için Dumfries'in sözleşmesinde bulunan 20 milyon euroluk serbest kalma maddesini kullandı. Kulüpten transfer bedeline ilişkin resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Real Madridden bir transfer daha: Dumfries resmen açıklandı

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Inter formasıyla 28 resmi karşılaşmaya çıkan Denzel Dumfries, 5 gol atıp 2 asist yaparak takımına hücum anlamında da önemli katkı sağladı. Tecrübeli sağ bek, yeni sezonda Real Madrid formasıyla ilk kez LaLiga'da mücadele edecek.

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