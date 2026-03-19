Manchester City’yi deplasmanda 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen Real Madrid'de sakatlık geçiren Thibaut Courtois'in, La Liga'da hafta sonu oynanacak Atletico Madrid derbisinde forma giymesi beklenmiyor.

İspanyol devi Real Madrid, İngiltere'de 2-1 kazandığı Manchester City maçında sakatlanıp yerini Andriy Lunin'e bırakan Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'in sağ uyluk kasında zedelenme tespit edildiğini açıkladı.

Thibaut Courtois

KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİK

La Liga'da 23 Mart Pazar günü oynanacak Atletico Madrid derbisine yetişmesi beklenmeyen 33 yaşındaki file bekçisinin, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile oynanacak karşılaşmaları kaçırma ihtimali de bulunuyor.

Real Madrid sağlık ekibi, 2018 yılından bu yana takımda olan yıldız oyuncunun durumunu önümüzdeki hafta yeniden değerlendirecek.

