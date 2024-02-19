Resmi açıklama yapıldı! CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de düzenlenecek

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Şubat 2024 11:38 - Güncelleme: 19 Şubat 2024 11:46 - Güncelleme:

CEV, Voleybol, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kadınlarda ve Erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak"