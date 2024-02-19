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    • Haberler > Spor > Resmi açıklama yapıldı! CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de düzenlenecek

    Resmi açıklama yapıldı! CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de düzenlenecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Resmi açıklama yapıldı! CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye&#039;de düzenlenecek
    CEV, Voleybol, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kadınlarda ve Erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak"

    Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

    TRT Spor'a konuşan Üstündağ, "Kadınlarda ve Erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.

    Şampiyonlar Ligi Finalleri, Türkiye’nin ev sahipliğinde en son 2014 yılında düzenlenmişti.

    2011 Kadınlar Şampiyonlar Ligi - İstanbul

    2013 Kadınlar Şampiyonlar Ligi - İstanbul

    2014 Erkekler Şampiyonlar Ligi - Ankara

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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