Resmi açıklama yapıldı! CEV Şampiyonlar Ligi finalleri Türkiye'de düzenlenecek
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kadınlarda ve Erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak"
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, kadınlarda ve erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını açıkladı.
TRT Spor'a konuşan Üstündağ, "Kadınlarda ve Erkeklerde CEV Şampiyonlar Ligi finallerine bu sezon Türkiye ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.
Şampiyonlar Ligi Finalleri, Türkiye’nin ev sahipliğinde en son 2014 yılında düzenlenmişti.
2011 Kadınlar Şampiyonlar Ligi - İstanbul
2013 Kadınlar Şampiyonlar Ligi - İstanbul
2014 Erkekler Şampiyonlar Ligi - Ankara
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi